Shot: Мужчину задержали в Чебоксарах за тайную съемку девушек на пляже

В столице Республики Чувашия, Чебоксарах, мужчина тайно снимал девушек в купальниках на пляже, а после требований удалить снимки стал угрожать им распространением фото. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщил Telegram-канал Shot.
— В объектив попали две подруги, Мария и Лиза. Загорая в бикини, они заметили незнакомца, ведущего съемку с расстояния. Девушки потребовали стереть кадры, но реакция оказалась неожиданной. Мужчина с камерой заявил, что является уличным фотографом. Он протянул распечатку с текстом 29-й статьи Конституции, ссылаясь на право свободно производить и распространять информацию, — сказано в публикации.
На этом конфликт не закончился. По словам отдыхающих, незнакомец заявил, что запечатлел бы их даже без одежды, и это не нарушает закон. Подруги вызвали полицию и рассказали, что они были не единственными, кто просил прекратить съемку.
Прибывшие сотрудники правоохранительных органов столкнулись с сопротивлением. Мужчина упорно отстаивал свою позицию, не желая останавливаться. В итоге его вывели с пляжа.
Отмечается, что за навязчивую фотосъемку и угрозы ему грозит наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей. Также возможен срок лишения свободы до двух лет.
4 июня сообщалось, что в Нидерландах восемь мужчин подозреваются в изнасилованиях и участии в чатах, куда они отправляли видео с пострадавшими женщинами.