Математика Михаила Вербицкого* задержали в Ереване по запросу России

В Ереване в пятницу, 12 июня, задержали математика и блогера Михаила Вербицкого*. Об этом РЕН ТВ сообщили в полиции Армении.
Уточняется, что мужчину задержали в аэропорту Звартноц.
— Сейчас он в КПЗ. Вербицкий* находится в розыске в РФ, — сообщили телеканалу в дежурной части.
27 января 2025 года МВД России объявило в розыск Михаила Вербицкого*, в отношении которого возбуждено уголовное дело за призывы к терроризму. По какой именно статье его объявили в розыск — неизвестно.
Было известно, что математик находится за пределами РФ. Подозреваемый ранее якобы критиковал Россию и спецоперацию на Украине, а также призывал к ударам по территории родного государства. В конце ноября 2024 года следователи возбудили уголовное дело в отношении Вербицкого*.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов.