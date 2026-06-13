Математика Михаила Вербицкого* задержали в Ереване по запросу России

Было известно, что математик находится за пределами РФ. Подозреваемый ранее якобы критиковал Россию и спецоперацию на Украине, а также призывал к ударам по территории родного государства. В конце ноября 2024 года следователи возбудили уголовное дело в отношении Вербицкого*.