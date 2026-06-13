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Два человека пострадали в массовом ДТП на трассе в Подмосковье

Два человека пострадали в массовом ДТП, произошедшем в Подмосковье. Там столкнулись сразу пять автомобилей. Об этом рассказали в МВД.

Источник: Российская газета

Авария произошла 12 июня на 40-м километре автодороги М-5 «Урал».

В ДТП попали пять машин, направлявшихся в сторону области.

Судя по кадрам с места аварии, серьезные повреждения получили легковые авто. Два большегруза пострадали не так сильно.

Также на асфальте заметны следы, появляющиеся при экстренном торможении. Видимо, водитель фуры пытался избежать столкновения.

«Двое граждан обратились за медицинской помощью», — уточнили в ведомстве.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.