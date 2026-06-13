В аэропорту Стамбула задержали испанца с 22,5 кг наркотиков в чемодане

В международном аэропорту Стамбула был задержан гражданин Испании, в багаже которого обнаружили 22,5 кг марихуаны, сообщает издание İstanbul Gazetesi.
Сотрудники таможенной службы заранее отслеживали подозрительного пассажира. В зоне выдачи багажа он был препровожден в служебное помещение для проведения детального досмотра. В результате проверки с использованием рентгеноскопии в его сумках была обнаружена марихуана.
Оценка рыночной стоимости изъятых наркотиков составила около 20,3 млн турецких лир (приблизительно 32 млн рублей).
После задержания и допроса подозреваемого, материалы дела были переданы в суд, который вынес решение о его аресте и дальнейшем заключении под стражу.