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В аэропорту Стамбула задержали испанца с 22,5 кг наркотиков в чемодане

В аэропорту Стамбула был задержан гражданин Испании, в багаже которого обнаружили 22,5 кг марихуаны.

Источник: Аргументы и факты

В международном аэропорту Стамбула был задержан гражданин Испании, в багаже которого обнаружили 22,5 кг марихуаны, сообщает издание İstanbul Gazetesi.

Сотрудники таможенной службы заранее отслеживали подозрительного пассажира. В зоне выдачи багажа он был препровожден в служебное помещение для проведения детального досмотра. В результате проверки с использованием рентгеноскопии в его сумках была обнаружена марихуана.

Оценка рыночной стоимости изъятых наркотиков составила около 20,3 млн турецких лир (приблизительно 32 млн рублей).

После задержания и допроса подозреваемого, материалы дела были переданы в суд, который вынес решение о его аресте и дальнейшем заключении под стражу.