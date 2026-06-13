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Пожарные спасли пятерых человек из горящего дома в Приморье

Один из них госпитализирован.

Источник: Комсомольская правда

В Находке на улице 25 лет Октября загорелся многоквартирный жилой дом. Из задымленных помещений пожарные успели вывести пятерых человек. Один из них был госпитализирован. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Первые расчеты прибыли на место уже через считанные минуты после вызова. К этому времени из окна комнаты на втором этаже уже вырывалось открытое пламя. К работе подключилось звено газодымозащитной службы. Специалисты вывели людей из опасной зоны. Площадь возгорания составила около 20 квадратных метров.

«На момент прибытия пожарных из окна комнаты на втором этаже вырывалось пламя. Звено газодымозащитной службы вывело из задымленных помещений пятерых человек, один из которых был госпитализирован», — рассказали в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Причину пожара и размер причиненного ущерба специалисты еще устанавливают.

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