«Известия»: блогера Михаила Вербицкого задержали в Ереване

В январе 2025 года Росфинмониторинг внес Вербицкого в перечень террористов и экстремистов. Тогда же стало известно, что МВД РФ объявило в розыск Вербицкого. В правоохранительных органах ТАСС сообщали, что в отношении математика возбуждено уголовное дело по статье о призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), ему грозит до семи лет лишения свободы.