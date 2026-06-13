«Известия»: блогера Михаила Вербицкого задержали в Ереване

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Блогер и математик Михаил Вербицкий (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) был задержан в аэропорту Еревана, сообщили «Известиям» в полиции Армении.
Отмечается, что сейчас блогер находится под стражей в комнате для задержанных аэропорта «Звартноц».
В январе 2025 года Росфинмониторинг внес Вербицкого в перечень террористов и экстремистов. Тогда же стало известно, что МВД РФ объявило в розыск Вербицкого. В правоохранительных органах ТАСС сообщали, что в отношении математика возбуждено уголовное дело по статье о призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), ему грозит до семи лет лишения свободы.
Согласно данным из открытых источников, Вербицкий преподавал на математическом факультете Высшей школы экономики (ВШЭ). В 2005 году после блокировки его аккаунта на платформе LiveJournal создал аналог площадки LJ.Rossia (с 2013 года заблокирован Роскомнадзором). В своем блоге он критически высказывался о специальной военной операции и России.