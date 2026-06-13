Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Известия: математика Михаила Вербицкого задержали в Армении

Блогера и математика Михаила Вербицкого (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) задержали в аэропорту Еревана. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на полицию Армении. В правоохранительных органах изданию уточнили, что сейчас Вербицкий находится под стражей в комнате для задержанных в аэропорту Звартноц.

Блогера и математика Михаила Вербицкого (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) задержали в аэропорту Еревана. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на полицию Армении. В правоохранительных органах изданию уточнили, что сейчас Вербицкий находится под стражей в комнате для задержанных в аэропорту Звартноц.

В ноябре 2024 года против Михаила Вербицкого возбудили уголовное дело о призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК). В январе 2025 года Росфинмониторинг внес математика в перечень террористов и экстремистов. Тогда же МВД объявило его в розыск, сообщал ТАСС.

Вербицкий преподавал в университетах Москвы, Глазго, Брюсселя и Токио. В 1998-м вместе с математиком Дмитрием Калединым основал музыкальный лейбл UR-REALIST. Им было издано более 40 альбомов, в том числе группы «Гражданская оборона». В 2001—2005 годах вел популярный блог в LiveJournal и выступал против цензуры в интернете.