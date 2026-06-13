Известия: математика Михаила Вербицкого задержали в Армении

Блогера и математика Михаила Вербицкого (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) задержали в аэропорту Еревана. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на полицию Армении. В правоохранительных органах изданию уточнили, что сейчас Вербицкий находится под стражей в комнате для задержанных в аэропорту Звартноц.