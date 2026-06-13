Россиянка ослепла после безобидного массажа ног во Вьетнаме

На сеансе 27-летняя россиянка села в плетёное кресло, откинулась назад и упёрлась затылком в спинку. Как только массаж закончился, она открыла глаза и поняла, что почти ничего не видит — перед глазами оставались лишь световые пятна и размытые очертания предметов.