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Разыскиваемого в РФ блогера и математика Вербицкого* задержали в Ереване

Полиция Армении задержала блогера и математика Михаила Вербицкого*, сообщили в правоохранительных органах в ночь на 13 июня. Мужчину разыскивали в России по уголовному делу. Будет ли процедура экстрадиции и в какие сроки, пока не сообщалось.

По данным полиции, его поместили в комнату для задержанных аэропорта «Звартноц» в Ереване, пишет газета «Известия». Других подробностей о причинах и обстоятельствах задержания не уточнили.

Как сообщал Life.ru, в 2025 году российские правоохранители объявили Вербицкого* в розыск по уголовному делу. Дело завели в 2024 году, когда преподаватель математики начал выступать с критикой спецоперации и пытался оправдывать террористов из «Крокус сити холла».

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

*Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.