Разыскиваемого в РФ блогера и математика Вербицкого* задержали в Ереване

По данным полиции, его поместили в комнату для задержанных аэропорта «Звартноц» в Ереване, пишет газета «Известия». Других подробностей о причинах и обстоятельствах задержания не уточнили.
Как сообщал Life.ru, в 2025 году российские правоохранители объявили Вербицкого* в розыск по уголовному делу. Дело завели в 2024 году, когда преподаватель математики начал выступать с критикой спецоперации и пытался оправдывать террористов из «Крокус сити холла».
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*Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.