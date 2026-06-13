Гражданам Грузии грозит восемь лет за кражу книг Пушкина во Франции

По делу проходят шесть обвиняемых. Часть из них отвечают за сговор с целью преступления, другие — за хищение культурных ценностей. Троих мужчин поместили под стражу. Двое из них уже имели судимости за похожие преступления за пределами Франции. Например, 50‑летний Михаил З. получил в Литве 3 года и 4 месяца за кражу изданий XIX века, а 49‑летнего Беку Т. судили в Эстонии на 3,5 года.