Времени мало: походники нашли густые заросли в месте пропажи Усольцевых

Очередной этап поисковой операции семьи Усольцевых в Партизанском районе Красноярского края завершён. О его итогах и причинах взятой паузы в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал депутат Законодательного собрания Красноярского края, опытный турист Алексей Кулеш.
«Нашли обломок туристической палки — встрепенулись, что эта палочка могла быть связана с Усольцевыми. Никакого подтверждения этой догадки нет. Трекинговые палочки ломаются у туристов часто, обычно их бросают прямо по дороге. Сейчас искать уже большого смысла нет. Трава поднялась, и под слоем растительности найти что‑то, что не было обнаружено при визуальном осмотре или с помощью дронов, наверное, невозможно», — отметил он.
При этом, по словам собеседника издания, шанс найти пропавших остаётся.
«Теперь можно предполагать только случайность. Люди, заблудившиеся так же качественно, как Усольцевы, могут на их останки наткнуться, если они там», — поделился мнением Кулеш.
Он уточнил, что поиски пропавших будут продолжаться.
«Думаю, что поиски будут продолжаться либо организованно, либо силами самостоятельных добровольцев, потому что эта история продолжает будоражить умы людей», — добавил он.
Исчезновение семьи Усольцевых стало одной из самых загадочных историй 2025 года. Сергей, Ирина и маленькая Арина пропали 28 сентября, когда должны были отправиться в однодневный туристический поход в Партизанском районе. Их машину обнаружили у предполагаемого начала маршрута, следов самих Усольцевых найдено не было.