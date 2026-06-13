Времени мало: походники нашли густые заросли в месте пропажи Усольцевых

«Нашли обломок туристической палки — встрепенулись, что эта палочка могла быть связана с Усольцевыми. Никакого подтверждения этой догадки нет. Трекинговые палочки ломаются у туристов часто, обычно их бросают прямо по дороге. Сейчас искать уже большого смысла нет. Трава поднялась, и под слоем растительности найти что‑то, что не было обнаружено при визуальном осмотре или с помощью дронов, наверное, невозможно», — отметил он.