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Наркобарон «Коротышка» попросил президента Мексики вернуть его на родину из США

Бывший лидер мексиканского наркокартеля «Синалоа» Хоакин Гусман Лоэра, более известный как Эль Чапо («Коротышка»), отбывающий наказание в американской тюрьме, обратился к президенту Мексики Клаудии Шейнбаум с просьбой содействовать его возвращению на родину. Об этом сообщила газета Milenio.

Источник: Life.ru

Письмо было написано 2 июня и направлено на адрес Национального дворца — официальной резиденции главы государства. В обращении Гусман попросил рассмотреть возможность его перевода в Мексику для дальнейшего отбывания наказания.

Бывший наркобарон хочет оставшуюся часть пожизненного срока провести в мексиканской тюрьме, а не в американском исправительном учреждении ADX Florence, которое считается одной из самых охраняемых федеральных тюрем США.

Гусман Лоэра долгие годы возглавлял картель «Синалоа» и входил в число самых разыскиваемых преступников мира. После экстрадиции в Соединенные Штаты он был признан виновным по ряду обвинений и в 2019 году получил пожизненный срок.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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