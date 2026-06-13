Наркобарон «Коротышка» попросил президента Мексики вернуть его на родину из США

Письмо было написано 2 июня и направлено на адрес Национального дворца — официальной резиденции главы государства. В обращении Гусман попросил рассмотреть возможность его перевода в Мексику для дальнейшего отбывания наказания.
Бывший наркобарон хочет оставшуюся часть пожизненного срока провести в мексиканской тюрьме, а не в американском исправительном учреждении ADX Florence, которое считается одной из самых охраняемых федеральных тюрем США.
Гусман Лоэра долгие годы возглавлял картель «Синалоа» и входил в число самых разыскиваемых преступников мира. После экстрадиции в Соединенные Штаты он был признан виновным по ряду обвинений и в 2019 году получил пожизненный срок.
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