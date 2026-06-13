Кот помог найти убийцу 5-летней Полины Мальковой

Сразу после задержания Наумов дал признательные показания. Он рассказал, что 19 марта, будучи пьяным, заметил на улице девочку. Предложил ей погулять и завёл к себе домой. В квартире, где в тот момент не было жены, он напоил Полину пивом, изнасиловал и задушил веревкой. После этого на своей машине вывез тело ребёнка на пустырь.