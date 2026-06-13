Кот помог найти убийцу 5-летней Полины Мальковой

Красноярск, 2007 год. По городу ползут слухи: весной пропадают дети. Год назад нашли тела пятерых мальчиков в коллекторе. А теперь исчезла пятилетняя Полина Малькова — прямо из песочницы, на глазах у матери. Десять дней напряжённых поисков, 500 тысяч рублей вознаграждения. И страшная находка на пустыре. Это убийство стало одним из самых резонансных. Подробности — в материале krsk.aif.ru.
10 дней поисков.
19 марта 2007 года — обычный весенний день. Пятилетняя Полина Малькова играла в песочнице во дворе своего дома на улице Павлова в Кировском районе. Её мать наблюдала за дочерью из окна. Отвлекшись на минуту, женщина снова выглянула на улицу — девочки не было. Полина исчезла.
После исчезновения дочери родители сразу обратились в милицию, не дожидаясь положенных трёх дней. Полина была объявлена в федеральный розыск. В администрации Красноярска создали специальный штаб, а за любую информацию о месте нахождения девочки назначили вознаграждение в 500 тысяч рублей.
Дело получило огромный резонанс. Тому было несколько причин. Во-первых, весной 2005 года в Красноярске при загадочных обстоятельствах погибли пятеро мальчиков — их тела нашли в заброшенном коллекторе. Во-вторых, годом ранее в городе пропал девятилетний Сергей Мальков — однофамилец Полины, чьё тело также было обнаружено в коллекторе. По городу поползли слухи о сектантах или маньяке, которые убивают детей по весне.
И когда в конце марта 2007 года объявили о пропаже пятилетней девочки, новость моментально приобрела сенсационный оттенок.
Поиски велись десять дней. В них были задействованы все силы городской милиции. Но 29 марта надежда на благополучный исход рухнула — на пустыре в Ленинском районе Красноярска, среди гаражей на улице Шевченко, было обнаружено тело ребёнка.
То, что увидели следователи, повергло в шок даже видавших виды оперативников. Девочка лежала в одних колготках, на её шее была удавка, лицо — в гематомах. Позже экспертиза подтвердила: ребёнок подвергся сексуальному насилию и был задушен.
По факту гибели Полины Мальковой прокуратура возбудила уголовное дело по статье «убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряжённое с похищением человека».
Сосед, который «отсидел за подобное».
Первые же проверки вывели следователей на человека, жившего буквально через дорогу от Мальковых. Им оказался 35-летний Владимир Наумов. В 1992 году Наумов уже был осуждён на 15 лет за изнасилование восьмилетней девочки. Отсидев 12 лет, он вышел на свободу условно-досрочно в 2004 году.
22 марта — через три дня после исчезновения Полины — милиционеры допросили Наумова и обыскали его квартиру. Однако улик тогда не нашли. Более того, жена Наумова, Марина, предоставила мужу надёжное алиби, заявив, что они весь день были вместе.
Подозрения были сняты. А убийца остался на свободе.
В апреле 2007 года следствие перешло в новую фазу. Учитывая чудовищный характер преступления и широкий общественный резонанс, расследование поручили специальной группе из пяти следователей, освобождённых от любой другой работы.
Эксперты провели генетический анализ биоматериала, обнаруженного на теле девочки. А с её колготок сняли шерсть какого-то животного. Это были ключевые улики.
Следователи начали методично отрабатывать всех, кто мог быть причастен. В Красноярском крае была создана первая в России база ДНК лиц, ранее судимых за изнасилования. За год были изучены 895 потенциальных подозреваемых. У каждого брали образцы крови и сравнивали с генетическим материалом, оставленным на теле убитой девочки.
Один за другим подозреваемые отпадали.
Кот сдал хозяина.
Прошёл почти год. Наумова решили проверить повторно. В марте 2008 года следователи вновь нагрянули в квартиру педофила. На этот раз они забрали с собой… кота.
Экспертиза подтвердила: шерсть на колготках убитой девочки принадлежала именно этому животному. А образцы ДНК Наумова совпали с теми, что были найдены на теле ребёнка.
Более того, на одежде Полины были обнаружены остатки шерсти этого кота — важнейшая улика, которую невозможно было оспорить.
24 марта 2008 года Владимир Наумов был арестован.
Сразу после задержания Наумов дал признательные показания. Он рассказал, что 19 марта, будучи пьяным, заметил на улице девочку. Предложил ей погулять и завёл к себе домой. В квартире, где в тот момент не было жены, он напоил Полину пивом, изнасиловал и задушил веревкой. После этого на своей машине вывез тело ребёнка на пустырь.
Он также признался в ещё одном преступлении — изнасиловании шестилетней девочки в 2006 году. Тогда под предлогом «показать зверюшку» Наумов завёл её в гаражный массив, надругался, но после этого… купил ребёнку шоколадку и отправил домой на автобусе, оплатив проезд.
Однако когда дело передали в суд в 2009 году, мужчина неожиданно отказался от всех своих показаний. Потребовал, чтобы его судили присяжные, надеясь на снисхождение, и заявил, что все улики сфабрикованы, а сам он — жертва халатности следователей.
На процессе он старался придать себе интеллигентный вид — надевал очки, говорил спокойно и уверенно. Но его расчёт не оправдался.
Суд и приговор.
12 мая 2010 года коллегия присяжных единогласно признала Владимира Наумова виновным и не заслуживающим снисхождения.
24 мая 2010 года Красноярский краевой суд огласил приговор. Наумов был признан виновным по трём статьям: изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, совершение насильственных действий сексуального характера, а также убийство малолетнего, сопряжённое с изнасилованием.
Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима — в знаменитом «Чёрном дельфине». Кроме того, Наумова обязали выплатить родственникам погибшей девочки 800 тысяч рублей.
Верховный суд Российской Федерации оставил приговор без изменения.
Хоронили в розовом гробу.
Полину Малькову похоронили в розовом гробу на кладбище пригородного поселка Бархатово, рядом с бабушкой.
На прощание пришли около пятисот горожан. Организовать похороны помогла администрация Кировского района, материальную помощь оказали городские власти.
Дело Мальковой стало важной вехой. Именно в ходе его расследования в Красноярском крае была создана первая в России база ДНК лиц, судимых за изнасилования. Благодаря этой базе впоследствии удалось раскрыть ещё несколько преступлений.
А Владимир Наумов, получивший прозвища «Красноярский зверь» и «Красноярский волк», до сих пор отбывает пожизненное наказание в колонии «Чёрный дельфин».