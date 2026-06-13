Спасатели доставили лесных пожарных в отдаленное поселение Красноярского края

В Енисейском округе сложилась опасная обстановка с пожарами, поэтому там ввели режим чрезвычайной ситуации в лесах. Об этом стало известно 13 июня.
Местные власти забеспокоились, что огонь может перекинуться на заимку староверческого поселения Макарово. Глава округа направил в краевое учреждение «Спасатель» письмо с просьбой помочь перебросить сотрудников Лесопожарного центра в этот населенный пункт. Он находится в труднодоступной местности в 120 километрах ниже по течению от Енисейска, поэтому добраться туда непросто.
12 июня спасатели из Енисейского поисково-спасательного отделения на двух судах оперативно доставили специалистов со снаряжением в Макарово. Сейчас лесные пожарные уже начали тушить огонь. Как подчеркивают в ведомстве, только общими усилиями удастся справиться с бедствием.