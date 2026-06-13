Спасатели доставили лесных пожарных в отдаленное поселение Красноярского края

Местные власти забеспокоились, что огонь может перекинуться на заимку староверческого поселения Макарово. Глава округа направил в краевое учреждение «Спасатель» письмо с просьбой помочь перебросить сотрудников Лесопожарного центра в этот населенный пункт. Он находится в труднодоступной местности в 120 километрах ниже по течению от Енисейска, поэтому добраться туда непросто.