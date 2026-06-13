Особая зона: в месте пропажи семьи Усольцевых каждый месяц теряются люди

За последнее время был только один факт, когда человек исчез. Это произошло зимой и остаётся огромной загадкой, что произошло. До того, как была организована устойчивая связь, были случаи, когда в плохую погоду люди замерзали. Сейчас там практически всё нормализовано, но надо понимать, что в «Столбах» троп довольно много, поэтому действительно очень легко заблудиться — что зимой, что летом", — рассказал в эксклюзивном комментарии aif.ru депутат Законодательного собрания Красноярского края, опытный турист Алексей Кулеш.