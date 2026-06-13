Аферисты обманули 60 жителей Красноярского края на 17 миллионов рублей за неделю

13 июня в прокуратуре Красноярского края представили традиционную сводку о мобильном мошенничестве за неделю. Только за минувшие семь дней у 60 жителей региона дистанционно похитили более 17 миллионов рублей.
В семи случаях люди попались на желании быстро и много заработать на фальшивых криптобиржах. 18 жителей региона оказались под влиянием лжесотрудников спецслужб и организаций, которые якобы спасали чужие сбережения. 16 человек стали жертвами фишинговых ссылок на интернет-магазины. Трое пользователей соцсетей доверились сообщениям из взломанных аккаунтов друзей и знакомых, просивших одолжить деньги. Остальные жертвы попались на менее распространенные схемы обмана.
С начала года жертвами интернет-преступников стали 2620 человек. Причиненный им ущерб составил один миллиард 81 миллион рублей.
По каждому случаю заведены и расследуются уголовные дела. С начала года раскрыты 593 IT-преступления, а в суды края направили 348 уголовных дел об интернет-хищениях. Кроме того, в суды края направили 131 иск о взыскании неосновательного обогащения с дропперов на сумму 25 миллионов рублей и пять исков об оспаривании договора займа на почти два с половиной миллиона рублей.
Запомните простое правило, чтобы не попасться на уловки мошенников: не отвечайте на звонки с незнакомых номеров, а если уж взяли трубку — сразу кладите ее, как только собеседник заговорит о ваших сбережениях или начнет выпытывать персональные данные. Никогда не делитесь в телефонных разговорах личной информацией, а также паролями из смс и цифрами с банковских карт. Помните: настоящий банк или госструктура никогда не станет спрашивать у вас такие сведения по телефону. Перезвоните в организацию сами, по официальному номеру, чтобы развеять сомнения.