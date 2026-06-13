Аферисты обманули 60 жителей Красноярского края на 17 миллионов рублей за неделю

Запомните простое правило, чтобы не попасться на уловки мошенников: не отвечайте на звонки с незнакомых номеров, а если уж взяли трубку — сразу кладите ее, как только собеседник заговорит о ваших сбережениях или начнет выпытывать персональные данные. Никогда не делитесь в телефонных разговорах личной информацией, а также паролями из смс и цифрами с банковских карт. Помните: настоящий банк или госструктура никогда не станет спрашивать у вас такие сведения по телефону. Перезвоните в организацию сами, по официальному номеру, чтобы развеять сомнения.