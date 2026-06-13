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Непотушенный окурок стал причиной пожара в Ангарске

В многоэтажке 19 микрорайона загорелся балкон квартиры на втором этаже. Супруги увидели дым, начали искать его источник.

Источник: Аргументы и факты

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Иркутской области.

«Деревянный фасад охвачен огнем. Им самостоятельно удалось потушить возгорание на 1 квадратном метре до прибытия пожарных», — сообщает пресс-служба ведомства.

Причиной стал непотушенный окурок, который бросил кто-то из соседей с верхних этажей. Ущерб и виновника теперь устанавливают. Чтобы ликвидировать последствия всего, привлекли 11 огнеборцев.

МЧС России просит помнить и соблюдать правила пожарной безопасности.

Ранее irk.aif.ru сообщали о том, что в Иркутской области в огне погибли мать и 12-летний сын, возбуждено уголовное дело.

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