Взрыв газа в котельной произошёл в посёлке Приобский

В пятницу, 12 июня, в посёлке Приобский Новосибирского района произошёл врыв газа в модульной котельной, которая отапливает многоквартирный дом. Об этом рассказали в прокуратуре Новосибирской области. К счастью, возгорания не произошло.
«В результате произошло повреждение стены, двери и потолка строения», — уточнили в пресс-службе ведомства.
На место происшествия выезжали сотрудники МЧС. Пострадавших нет.
Прокуратура проводит проверку, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
София Лавренюк
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