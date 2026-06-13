В Новосибирске погиб водитель квадроцикла, врезавшись в дерево

На территории дачного посёлка Мочище Новосибирского района 12 июня 2026 года около 19:50 произошло смертельное ДТП.
Неустановленный водитель (мужчина на вид 40−45 лет) управлял квадроциклом ATV-650 и двигался по дороге без названия со стороны Краснояровского шоссе в направлении санатория «Восток».
«По предварительной информации, водитель квадроцикла… в пути следования не справился с управлением и совершил наезд на дерево. В результате происшествия водитель квадроцикла скончался на месте», — сообщили в Госавтоинспекции.
На месте работали сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства аварии.