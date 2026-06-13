Аферисты убедили студентку из Красноярского края распилить сейф отца с деньгами

В конце мая 2026 года в полицию обратились сотрудники одной из компаний сотовой связи. Поводом стала попытка клиентки из Красноярского края перевести 360 тысяч рублей в Казахстан по подозрительным реквизитам. Ей не дали завершить сомнительную транзакцию. Но к тому моменту девушка уже отправила аферистам огромную сумму: более шести с половиной миллионов рублей. Подробностями этой истории поделились в прокуратуре региона 13 июня.
Все началось с обычного звонка студентке. Незнакомка представилась сотрудницей службы доставки, сказала про посылку и попросила продиктовать смс-код. Девушка назвала цифры, а следом и данные паспорта. Поняв, что происходит что-то неладное, она бросила трубку. Но было поздно: на «Госуслугах» якобы заметили подозрительный вход. Жертва перезвонила по номеру «поддержки», который пришел в смс. Лжесотрудники платформы сообщили ей шокирующую новость: дескать, на нее оформили доверенность на мужчину из недружественной страны, и если разгласить эту информацию — заведут уголовное дело.
Позже в видеозвонке появился «следователь», к которому вскоре присоединился «адвокат». Под их руководством девушка показала по камере квартиру матери, а затем — квартиру отца. В последней «правоохранитель» заметил сейф. Доступа к нему у студентки не было. Позже она рассказала, что взяла болгарку и распилила сейф. Внутри, помимо золотых украшений и монет, лежали наличные. Девушке объяснили: их надо срочно перевести на «безопасный счёт» через банкомат. А когда наличные закончились, лжеследователь велел ей обменять ценные монеты на деньги в ломбарде.
Родители девушки забили тревогу, но к этому моменту большая часть сбережений была в руках аферистов. Девушка призналась, что о видах мошенничества знала из СМИ, но поверила, потому что звонившие представились сотрудниками солидных организаций.
Было заведено уголовное дело о мошенничестве. Эта статья предусматривает до десяти лет лишения свободы, однако непонятно, удастся ли найти и наказать организаторов преступления и возместить ущерб. Ведь аферисты зачастую орудуют из-за границы. Самый действенный способ не пострадать от их обмана — завершить телефонный разговор, как только речь зайдет о кодах из смс и любых персональных данных, а также о сбережениях вашей семьи.