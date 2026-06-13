Аферисты убедили студентку из Красноярского края распилить сейф отца с деньгами

Позже в видеозвонке появился «следователь», к которому вскоре присоединился «адвокат». Под их руководством девушка показала по камере квартиру матери, а затем — квартиру отца. В последней «правоохранитель» заметил сейф. Доступа к нему у студентки не было. Позже она рассказала, что взяла болгарку и распилила сейф. Внутри, помимо золотых украшений и монет, лежали наличные. Девушке объяснили: их надо срочно перевести на «безопасный счёт» через банкомат. А когда наличные закончились, лжеследователь велел ей обменять ценные монеты на деньги в ломбарде.