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Полиция просит приморцев помочь найти сбежавшую из клетки медведицу Майю

Полиция ищет медведицу Майю, которую держали в клетке в селе Иннокентьевка Лесозаводского городского округа Приморья. Сотрудники при первом выезде не обнаружили признаков жестокого обращения. Позже животное исчезло, и власти просят очевидцев сообщить любую информацию.

Источник: Life.ru

«УМВД России по Приморскому краю просит граждан, располагающих информацией о местонахождении медведя, сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 02 (с мобильного — 102). Дежурная часть УМВД России по Приморскому краю, 8 (423) 249 04 91», — говорится в сообщении.

Полицейские уточнили, что владелец предъявил документы на животное и заявил о праве собственности. При осмотре медведицы признаков жестокого обращения не обнаружили, животное выглядело здоровым, за ним организовали регулярный уход, кормление и уборку в вольере.

Ранее прокуратура начала проверку условий содержания медведицы Майи. Всё началось после жалоб в соцсетях на антисанитарные условия, тесную клетку и травлю медведя собаками.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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