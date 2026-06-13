Попали в петлю смерти: вместе с Усольцевыми исчезли еще несколько человек

Но, как выяснилось, трагедия в Кутурчинском Белогорье — лишь вершина айсберга. Всего в 130 километрах от места их загадочного исчезновения находится Манская «петля смерти». Статистика по числу пропавших там пугает: за последние два года здесь исчезли не менее семи человек. И последняя пропажа произошла незадолго до исчезновения Усольцевых: в июне прошлого года 56-летний житель поселка Балахта ушел на рыбалку и не вернулся.