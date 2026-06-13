Попали в петлю смерти: вместе с Усольцевыми исчезли еще несколько человек

Красноярский край вновь оказался в центре мрачных тайн сибирской тайги. История исчезновения семьи Усольцевых — 64-летнего Сергея, 48-летней Ирины и их пятилетней дочери Арины — уже несколько месяцев не дает покоя ни спасателям, ни добровольцам. Они пропали прямо у горы Буратинка, оставив машину с вещами.
Но, как выяснилось, трагедия в Кутурчинском Белогорье — лишь вершина айсберга. Всего в 130 километрах от места их загадочного исчезновения находится Манская «петля смерти». Статистика по числу пропавших там пугает: за последние два года здесь исчезли не менее семи человек. И последняя пропажа произошла незадолго до исчезновения Усольцевых: в июне прошлого года 56-летний житель поселка Балахта ушел на рыбалку и не вернулся.
В эксклюзивном комментарии aif.ru ситуацию прояснил депутат Законодательного собрания Красноярского края, опытный турист Алексей Кулеш.
Почему гибнут туристы в аномальной зоне.
Манская «Петля смерти» расположена близко к миллионному Красноярску. Туда легко доехать на машине. Горожане любят это место за сплавы, рыбалку и шашлыки. Природа там живописная, тайга спокойная, криминала нет. Алексей Кулеш признается: он там бывал, ночевал в палатке, и ничего сверхъестественного не видел.
Так почему же люди пропадают без вести?
«Тут всё просто, и от этого очень грустно. Люди там пьют, причём нередко пьют как не в себя. Река в этом месте довольно глубокая, там очень легко утонуть, а уж пьяным — тем более», — объяснил Кулеш.
Эта версия жесткая, простая и очень грустная — никакой чертовщины и «аномальных» исчезновений, только человеческая беспечность. Река в районе Манской петли глубокая, течение непредсказуемое. Выпивший человек теряет координацию, делает один неверный шаг — и течение уносит тело, которое потом ищут неделями, строя теории о мистике.
Таинственные находки в месте исчезновения Усольцевых.
Во время очередного этапа поисков Усольцевых нашли обломок туристической палки. Сначала была надежда: след семьи! Но Кулеш сразу охладил пыл:
«Трекинговые палочки ломаются у туристов часто, обычно их бросают прямо по дороге. Никакого подтверждения, что эта палочка могла быть связана с Усольцевыми, нет».
Собеседник издания отметил, что сейчас в поисках будет взята пауза по объективным причинам.
«Сейчас искать уже большого смысла нет. Трава поднялась, и под слоем растительности найти что‑то, что не было обнаружено при визуальном осмотре или с помощью дронов, наверное, невозможно», — заявил Алексей Кулеш.
Кто найдет Усольцевых?
По словам Кулеша, шанс найти пропавших остается, но сейчас это будет, скорее, случайная удача.
«Теперь можно предполагать только случайность. Люди, заблудившиеся так же качественно, как Усольцевы, могут на их останки наткнуться, если они там», — поделился мнением собеседник издания.
Поиски не прекращаются навсегда. История слишком громкая и страшная, чтобы о ней забыли.
«Думаю, что поиски будут продолжаться либо организованно, либо силами самостоятельных добровольцев, потому что эта история продолжает будоражить умы людей», — добавил Кулеш.
«Столбы» — зона бедствия: каждый месяц здесь теряются люди.
В беседе с aif.ru Кулеш обратил внимание на то, что самым пугающим по числу «потеряшек» в Красноярском крае является не Кутурчинское Белогорье, где пропали Усольцевы, а национальный парк «Красноярские Столбы».
«Наиболее часто люди, конечно, теряются в парке “Красноярские Столбы”. Стабильно один‑два раза в месяц спасателям приходится вытаскивать “потеряшек”. К счастью, как правило, эти спасательные операции заканчиваются благополучно, людей так или иначе удаётся вывести», — рассказал эксперт.
Но есть и трагические исключения. Совсем недавно зимой там исчез человек, и до сих пор никто не понимает, что произошло. Это остается огромной загадкой для профессионалов.
Почему так получается? Ответ парадоксален. Чем доступнее парк, тем.
легкомысленнее к нему отношение. Люди идут на «Столбы» как на легкую прогулку с полной уверенностью, что «уж тут-то я не заблужусь». Но троп там множество, рельеф сложный, погода может поменяться мгновенно.
«В другие природные парки людей ходит меньше, и поэтому таких случаев там не так много. “Столбы” все считают почему‑то таким домашним парком и относятся к этому довольно легкомысленно», — резюмировал Кулеш.
Исчезновение семьи Усольцевых вошло в число самых загадочных историй 2025 года. Сергей, Ирина и маленькая Арина пропали 28 сентября. По имеющимся данным, они планировали совершить однодневный туристический поход в Партизанском районе. Их машину обнаружили у предполагаемого начала маршрута, но следов самих Усольцевых найдено не было.