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15-летний мотоциклист погиб в аварии в Приморье

ДТП произошло в селе Рощино.

Источник: Комсомольская правда

В селе Рощино Красноармейского округа произошло смертельное ДТП, в котором погиб 15-летний водитель мотоцикла. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Авария случилась вечером 12 июня на улице Ленинской. По предварительным данным, подросток ехал на мотоцикле Suzuki Bandit и столкнулся с автомобилем Nissan Bluebird, за рулем которого находился 52-летний мужчина. Несовершеннолетний получил тяжелые травмы. Его пытались спасти, однако юноша скончался в машине скорой медицинской помощи.

«Отдельное внимание надзорное ведомство уделит оценке законности предоставления транспортного средства несовершеннолетнему и полноте мер, принимаемых уполномоченными органами по профилактике детского травматизма», — рассказали в прокуратуре Приморского края.

Ход и результаты проверки по факту смертельной аварии находятся на строгом контроле.

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