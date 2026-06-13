Житель Братска с игрушечным пистолетом ограбил комиссионный магазин

В Иркутской области полицейские раскрыли разбойное нападение на комиссионный магазин. Преступник использовал игрушечный пистолет, но для 21-летней продавщицы шутка едва не обернулась трагедией. Инцидент произошел на улице Комсомольской в Братске.

Мужчина в черной куртке с капюшоном зашел в торговую точку, достал предмет, похожий на пистолет, и потребовал выручку. Испуганная девушка отдала все наличные — 55 тысяч рублей. После этого налетчик скрылся. Оперативники уголовного розыска быстро вышли на след и по горячим следам задержали ранее судимого 30-летнего местного жителя.