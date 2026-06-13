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Житель Братска с игрушечным пистолетом ограбил комиссионный магазин

Испуганная девушка отдала все наличные.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области полицейские раскрыли разбойное нападение на комиссионный магазин. Преступник использовал игрушечный пистолет, но для 21-летней продавщицы шутка едва не обернулась трагедией. Инцидент произошел на улице Комсомольской в Братске.
Мужчина в черной куртке с капюшоном зашел в торговую точку, достал предмет, похожий на пистолет, и потребовал выручку. Испуганная девушка отдала все наличные — 55 тысяч рублей. После этого налетчик скрылся. Оперативники уголовного розыска быстро вышли на след и по горячим следам задержали ранее судимого 30-летнего местного жителя.

«Задержанный признался в содеянном. Он пояснил, что похищенные деньги успел потратить на личные нужды, а в качестве орудия преступления использовал игрушечный пистолет», — рассказали в полиции Иркутской области.

Заведено уголовное дело по статье «Разбой». Рецидивисту грозит до 10 лет лишения свободы.