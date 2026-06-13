Мошенники торопят россиян получить семейную выплату

Мошенники торопят россиян оформить семейную выплату до тех пор, пока «средства не успели сгореть». Для этого жертвам предлагают перейти на фишинговый сайт, который дублирует известные официальные ресурсы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на РИА Новости.
Нацелены злоумышленники в основном на семьи с двумя и более детьми.
— Жертвам сообщают, что им одобрена «новая ежегодная семейная выплата». Чтобы «деньги не сгорели», аферисты требуют срочно перейти по ссылке для «верификации счета» или назвать код из смс якобы для формирования электронного заявления. В результате они получают доступ к личному кабинету «Госуслуг» или крадут деньги со счетов, — уточняет информационное агентство со ссылкой на материал платформы «Мошеловка» Народного фронта.
Специалисты напоминают, что для подачи заявлений на официальные выплаты не требуется называть коды из смс — это ключи доступа к персональным данным для мошенников. Также не стоит переходить по ссылкам из сообщений с обещаниями быстрого начисления пособий.
Напомним, прием заявлений на ежегодную семейную выплату отделение СФР по Хабаровскому краю и ЕАО начало с 1 июня. Родители с двумя и более детьми смогут получить часть налога на доходы физических лиц (НДФЛ), который они уплатили в 2025 году.