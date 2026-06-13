Мошенники торопят россиян получить семейную выплату

— Жертвам сообщают, что им одобрена «новая ежегодная семейная выплата». Чтобы «деньги не сгорели», аферисты требуют срочно перейти по ссылке для «верификации счета» или назвать код из смс якобы для формирования электронного заявления. В результате они получают доступ к личному кабинету «Госуслуг» или крадут деньги со счетов, — уточняет информационное агентство со ссылкой на материал платформы «Мошеловка» Народного фронта.