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Один человек погиб при атаке БПЛА на морской терминал в Краснодарском крае

Один человек погиб при возгорании на морском терминале в Темрюкском районе Краснодарского края после атаки БПЛА, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram.

Один человек погиб при возгорании на морском терминале в Темрюкском районе Краснодарского края после атаки БПЛА, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram.

По информации главы региона, еще три человека пострадали, им оказывают помощь. Пожар на терминале продолжают тушить, задействованы 96 человек и более 30 единиц техники. На месте продолжают работать оперативные и специальные службы.

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