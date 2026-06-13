Один человек погиб при атаке БПЛА на морской терминал в Краснодарском крае

Один человек погиб при возгорании на морском терминале в Темрюкском районе Краснодарского края после атаки БПЛА, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram.
По информации главы региона, еще три человека пострадали, им оказывают помощь. Пожар на терминале продолжают тушить, задействованы 96 человек и более 30 единиц техники. На месте продолжают работать оперативные и специальные службы.
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