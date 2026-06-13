На Сахалине спасатели вытащили 10-летнюю девочку с горящего балкона

В жилом доме в Холмске на юге Сахалина спасатели эвакуировали десятилетнюю девочку с балкона горящей квартиры, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Как следует из официального сообщения, пожар произошел на кухне в одной из квартир четырехэтажного здания на улице Школьной.
Ребенок, находившийся в квартире без взрослых, был обнаружен спасателями на балконе. По лестнице девочку оперативно эвакуировали из горящего помещения и передали врачам скорой помощи.
Пожар на площади около 50 квадратных метров был ликвидирован. В результате происшествия никто из людей не пострадал. В настоящее время причины возгорания устанавливаются.
Ранее сообщалось, что три ребёнка погибли при пожаре в частном доме в Башкортостане.