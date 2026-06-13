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Один человек погиб, трое пострадали при атаке беспилотников ВСУ на Кубани

Один человек погиб, трое пострадали в результате атаки украинских беспилотников на Темрюкский район Краснодарского края. Об этом в субботу, 13 июня, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Один человек погиб, трое пострадали в результате атаки украинских беспилотников на Темрюкский район Краснодарского края. Об этом в субботу, 13 июня, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

— Этой ночью дроны ВСУ атаковали Темрюкский район. Один человек погиб. Также, по предварительным данным, пострадали еще три человека, — написал он в канале в мессенджере МАКС.

В настоящее время пострадавшим оказывают медицинскую помощь, добавил глава Краснодарского края.

12 июня украинские военные атаковали с помощью БПЛА здание администрации Энергодара и генераторы торговых точек в городе. В результате ударов никто не пострадал.

В ночь с 11 на 12 июня российские силы ПВО сбили 231 беспилотник ВСУ в небе над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Самарской и Саратовской областями, а также над другими регионами страны.

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