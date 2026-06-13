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Один погиб и трое пострадали при атаке ВСУ на морской терминал в Темрюке

Очередная атака украинских беспилотников привела к трагедии в Темрюкском районе Краснодарского края. Там после налёта БПЛА начался пожар на морском терминале. В результате инцидента погиб один человек. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

«Этой ночью украинские БПЛА атаковали Темрюкский район. В результате падения обломков беспилотников произошло возгорание на морском терминале. К сожалению, один человек погиб», — указал он.

Кроме этого, по предварительным данным, в результате налёта дронов ВСУ пострадали три человека. Сейчас с ними работают врачи.

С крупным пожаром борются 96 специалистов МЧС. На месте происшествия продолжают работать сотрудники специальных и экстренных служб.

Ранее средства противовоздушной обороны России ликвидировали два украинских беспилотника на подлёте к Москве. Всего за день сбили 27 летевших на столицу БПЛА.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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