«Ирина была очень злой»: соседка Усольцевых считает, что их убили по заказу

— Я почти уверена, что это — заказное убийство. Ирина была очень злой, многие ее не любили. Видимо, кого-то сильно обидела. Она часто ругалась с мужем, кричала на дочку. Тот уезжал из дома на несколько дней. Сергей — хороший человек, богатый, у меня в его компании знакомый работает, я дочек его хорошо знаю. Не найдут уже их, — высказалась соседка семьи, ее цитирует Krsk.aif.ru.