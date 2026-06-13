«Ирина была очень злой»: соседка Усольцевых считает, что их убили по заказу

Одна из соседок семьи Усольевых, пропавших в сентябре прошлого года в тайге Красноярского края, считает, что они стали жертвами заказанного убийства. Женщина пожелала остаться анонимной.
Она также выразила уверенность в том, что семью так и не найдут.
— Я почти уверена, что это — заказное убийство. Ирина была очень злой, многие ее не любили. Видимо, кого-то сильно обидела. Она часто ругалась с мужем, кричала на дочку. Тот уезжал из дома на несколько дней. Сергей — хороший человек, богатый, у меня в его компании знакомый работает, я дочек его хорошо знаю. Не найдут уже их, — высказалась соседка семьи, ее цитирует Krsk.aif.ru.
По ее словам, перед отъездом в турпоход супружеская пара сильно поссорилась. При этом напряженная атмосфера в семье стала для них уже привычным делом, добавила женщина.
10 июня стало известно, что поиски пропавшей в тайге семьи Усольцевых приостановили. Это сделали, чтобы специалисты могли проанализировать результат проделанной работы. При этом во время поисков добровольцы регионального отряда «ЛизаАлерт» обнаружили обломок палки для скандинавской ходьбы.
Кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников рассказал, что семья Усольцевых могла работать на иностранную разведку и покинуть Россию, чтобы скрыться от правоохранителей и запутать следствие.