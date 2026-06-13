Минобороны: Средства ПВО за ночь сбили 177 украинских БПЛА над регионами России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 177 украинских беспилотников над регионами России. Об этом в субботу, 13 июня, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Уточняется, что дроны ВСУ ликвидировали над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской и Тверской областей.
Также силы ПВО сбили украинские беспилотники над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, передает РИА Новости.
13 июня один человек погиб, трое пострадали в результате атаки украинских беспилотников на Темрюкский район Краснодарского края. Сейчас пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
Днем ранее оборонное ведомство отчиталось, что силы противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 231 украинский беспилотник над российскими регионами. БПЛА также сбили над Московским регионом, Крымом, Татарстаном и над акваторией Азовского моря.