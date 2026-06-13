Силы ПВО сбили 177 БПЛА над Россией за ночь

Силы ПВО за ночь сбили 177 БПЛА над территорией РФ, сообщило Минобороны. Дроны были уничтожены над 14 регионами, а также над Азовским и Черным морями.
По информации оборонного ведомства, беспилотники были перехвачены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о гибели одного человека при атаке БПЛА на морской терминал в Темрюкском районе.
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