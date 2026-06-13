В Запорожье произошел взрыв

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Взрыв произошел в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».
Сейчас в подконтрольных украинским властям районах Запорожской области объявлена воздушная тревога.
В подконтрольных украинским властям районах Запорожской области объявили воздушную тревогу.
МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Взрыв произошел в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».
Сейчас в подконтрольных украинским властям районах Запорожской области объявлена воздушная тревога.