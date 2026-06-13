После сильного ливня в Хабаровске затопило улицы у торгового центра

12 июня на Хабаровск обрушилась непогода с ливнем, градом и сильным ветром. После дождя часть городских улиц оказалась подтоплена, а на дорогах возникли серьезные затруднения для движения транспорта.
Одним из наиболее пострадавших участков стала территория под мостом возле торгового центра «Броско Молл». Судя по опубликованным в телеграм-канал Amur Mash кадрам, проезжая часть оказалась полностью скрыта под водой.
Водителям приходилось преодолевать затопленный участок на низкой скорости, пробираясь через глубокие лужи. Некоторые автомобили практически полностью погружались колесами в воду.
Помимо подтоплений, стихия оставила после себя последствия в разных районах города. Сильный ветер повредил деревья, на улицах появились сломанные ветки.
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