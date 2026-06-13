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В Красноярске суд рассмотрит дело о краже и мошенничестве с телефонами

Полицейские нашли подозреваемого: им оказался ранее судимый за имущественные преступления житель города.

В Красноярске перед судом предстанет мужчина 1988 года рождения — его обвиняют в краже двух сотовых телефонов и мошенничестве. Потерпевшие потеряли в общей сложности 28 тысяч рублей, сообщили в полиции края.

Всё началось с инцидента в цветочном павильоне: покупатель попросил продать ему розы, а пока продавец отлучилась за цветами, похитил два телефона, лежавших на столе. Ущерб составил 14 тысяч рублей. Женщина сразу обратилась в полицию — в отделе № 2 МУ МВД России «Красноярское» зарегистрировали заявление.

Полицейские нашли подозреваемого: им оказался ранее судимый за имущественные преступления житель города. Выяснилось, что он успел обмануть ещё одного человека: попросил у студента позвонить и скрылся с его телефоном стоимостью 14 тысяч рублей. Гаджет стражи порядка вернули владельцу.

Следователи отдела № 2 МУ МВД России «Красноярское» возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее мы сообщали, что красноярская студентка отдала аферистам деньги, украшения и золотые монеты.