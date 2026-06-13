В Красноярске суд рассмотрит дело о краже и мошенничестве с телефонами

Всё началось с инцидента в цветочном павильоне: покупатель попросил продать ему розы, а пока продавец отлучилась за цветами, похитил два телефона, лежавших на столе. Ущерб составил 14 тысяч рублей. Женщина сразу обратилась в полицию — в отделе № 2 МУ МВД России «Красноярское» зарегистрировали заявление.