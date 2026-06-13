Экстра-приправа: Петербуржец спрятал 500 брикетов кокаина в замороженном тунце

В суде обвиняемый признал вину, однако просил избрать ему меру пресечения, не связанную с заключением под стражу, сославшись на наличие двух несовершеннолетних детей. Суд ходатайство не удовлетворил и отправил мужчину в СИЗО до 9 августа 2026 года.