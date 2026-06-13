В Красноярске будут судить серийного похитителя мобильников

В Красноярске дошло до суда дело серийного похитителя мобильников. Об этом сообщили 13 июня в МВД по Красноярскому краю.
В ведомстве поделились, что в полицию обратилась женщина-продавец цветочного павильона. Она заявила, что неизвестный мужчина похитил у нее два сотовых телефона стоимостью 14 тысяч рублей. Выяснилось, что это были не единственные.
По словам пострадавшей, покупатель пришел в магазин и попросил продать ему розы. Когда она вышла за цветами, то заметила, что наушник потерял связь с гаджетом, а потом увидела, как посетитель уходит из торговой точки. Лежавшие на столе два телефона женщины пропали.
Полицейские по горячим следам нашли причастного к краже мужчину. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 38-летний житель Красноярска. Его задержали.
Позже он признался следователям в совершении этого и еще одного преступления. Во втором случае обвиняемый попросил студента на улице дать ему позвонить, взял в руки его телефон и скрылся с гаджетом. Полицейским удалось вернуть мобильник владельцу.
На задержанному завели уголовное дело по двум статьям: «Мошенничество» и «Кража». Только по первой ему грозит до десяти лет лишения свободы. Обвиняемый дожидается суда под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.