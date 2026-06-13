В Красноярске будут судить серийного похитителя мобильников

По словам пострадавшей, покупатель пришел в магазин и попросил продать ему розы. Когда она вышла за цветами, то заметила, что наушник потерял связь с гаджетом, а потом увидела, как посетитель уходит из торговой точки. Лежавшие на столе два телефона женщины пропали.