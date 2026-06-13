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177 украинских дронов уничтожены за ночь над Россией

Министерство обороны РФ проинформировало о массированной ночной атаке беспилотников. Средства ПВО уничтожили 177 БПЛА самолетного типа над 12 регионами страны.

Источник: РИА "Новости"

За прошедшую ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 177 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над территорией России и акваториями двух морей. Об этом в субботу проинформировало Министерство обороны РФ.

«В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 177 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», — следует из заявления оборонного ведомства,

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