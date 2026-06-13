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Морской терминал загорелся на Кубани после атаки БПЛА

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о пожаре на морском терминале в Темрюкском районе. Возгорание произошло после падения обломков БПЛА.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил на платформе «Макс» о пожаре на морском терминале в Темрюкском районе. Возгорание произошло в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов. В ходе атаки один человек погиб, еще трое получили ранения, им оказывается медицинская помощь.

«Этой ночью украинские БПЛА атаковали Темрюкский район. В результате падения обломков беспилотников произошло возгорание на морском терминале», — написал глава региона.

По данным губернатора, к тушению пожара привлечены 96 человек и более 30 единиц техники.

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