Движение автотранспорта по Крымскому мосту остановили более чем на два часа

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно остановили. Об этом в субботу, 13 июня, сообщил оперативный информационный центр.
— Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — говорится в публикации, опубликованной в 4:51 в Telegram-канале центра.
По информации на 7:00, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет.
18 мая сообщалось, что в Краснодарском крае задерживались 16 пассажирских поездов из-за приостановки движения по Крымскому мосту. При этом пассажиров поездов, задержанных более четырех часов, обеспечивали бутилированной водой и питанием.
Пробка длиной 30 километров образовалась утром 30 апреля на Крымском мосту. Тогда въезд на мост перекрыли ночью из-за атак украинских беспилотников.