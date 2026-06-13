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Движение автотранспорта по Крымскому мосту остановили более чем на два часа

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно остановили. Об этом в субботу, 13 июня, сообщил оперативный информационный центр.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно остановили. Об этом в субботу, 13 июня, сообщил оперативный информационный центр.

— Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — говорится в публикации, опубликованной в 4:51 в Telegram-канале центра.

По информации на 7:00, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет.

18 мая сообщалось, что в Краснодарском крае задерживались 16 пассажирских поездов из-за приостановки движения по Крымскому мосту. При этом пассажиров поездов, задержанных более четырех часов, обеспечивали бутилированной водой и питанием.

Пробка длиной 30 километров образовалась утром 30 апреля на Крымском мосту. Тогда въезд на мост перекрыли ночью из-за атак украинских беспилотников.

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