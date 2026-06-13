Движение автотранспорта по Крымскому мосту остановили более чем на два часа

— Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — говорится в публикации, опубликованной в 4:51 в Telegram-канале центра.