Короткое замыкание проводки вызвало серьезные пожары в Красноярском крае

В Красноярском крае потушили десять пожаров за сутки. Обошлось без погибших и пострадавших. В четырех случаях сотрудники МЧС выезжали на горение мусора.
Среди серьезных происшествий: вечером 12 июня в Канске загорелся одноэтажный бревенчатый жилой дом. Огонь повредил кровлю и стены на общей площади восемьдесят квадратных метров. Вместе с добровольцами пожар тушили девять сотрудников МЧС с помощью трех единиц техники.
В тот же день в Ужуре пожарные предотвратили перекидывание огня на дома с охваченной огнем хозяйственной постройки. Там пламя охватило двенадцать «квадратов», с ним справились шесть специалистов.
Причина обоих пожаров — короткое замыкание электропроводки. В МЧС напомнили, что следить за состоянием проводки нужно постоянно. В случае неисправностей или искрящих розеток надо немедленно обращаться к специалистам. Кроме того, опасно перегружать старую проводку, пользоваться неисправными электроприборами и оставлять включенную в розетки бытовую технику, уходя из дома.