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Короткое замыкание проводки вызвало серьезные пожары в Красноярском крае

За сутки в Красноярском крае потушили десять пожаров.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае потушили десять пожаров за сутки. Обошлось без погибших и пострадавших. В четырех случаях сотрудники МЧС выезжали на горение мусора.

Среди серьезных происшествий: вечером 12 июня в Канске загорелся одноэтажный бревенчатый жилой дом. Огонь повредил кровлю и стены на общей площади восемьдесят квадратных метров. Вместе с добровольцами пожар тушили девять сотрудников МЧС с помощью трех единиц техники.

В тот же день в Ужуре пожарные предотвратили перекидывание огня на дома с охваченной огнем хозяйственной постройки. Там пламя охватило двенадцать «квадратов», с ним справились шесть специалистов.

Причина обоих пожаров — короткое замыкание электропроводки. В МЧС напомнили, что следить за состоянием проводки нужно постоянно. В случае неисправностей или искрящих розеток надо немедленно обращаться к специалистам. Кроме того, опасно перегружать старую проводку, пользоваться неисправными электроприборами и оставлять включенную в розетки бытовую технику, уходя из дома.

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