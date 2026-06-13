На северо-западе Нигерии произошла массовая расправа над фермерами

Неизвестные вооруженные люди напали на фермеров в деревне Горон-Намайе на северо-западе Нигерии. В результате погибли 17 человек, еще пятеро получили ранения, сообщает AFP.
Нападение произошло в округе Марадун. По данным источников агентства, группа нападавших прибыла в район на мотоциклах, скрывая оружие до момента атаки. Подъехав к людям, работавшим на полях, они открыли огонь.
Инцидент произошел во время посевной кампании. Глава администрации округа Сануси Досара заявил, что нападение было направлено на срыв сельскохозяйственных работ.
Жители района предположили, что атака могла стать ответом на события нескольких недель назад, когда местное ополчение во время нападения на деревню ликвидировало 13 вооруженных бандитов.
Северные и центральные регионы Нигерии регулярно сталкиваются с нападениями вооруженных группировок, занимающихся похищениями людей и угоном скота. Как отмечает AFP, из-за ухудшения ситуации многие фермеры оставляют свои земли, что усиливает риски для сельскохозяйственного производства и продовольственного обеспечения страны.
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