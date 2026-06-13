Адвокат осужденного за убийство россиянки заявила о противоречиях в деле

Адвокат гражданина Литвы Андрея Кушлевича, приговоренного в Турции к двум пожизненным срокам по делу об убийстве бывшей супруги-россиянки Ирины Двизовой и ее дочери, заявила о недоказанности его вины. Об этом защитник Эбру Чынар Куввет сообщила РИА Новости.
По словам адвоката, в материалах дела содержатся сведения, которые, по мнению защиты, противоречат версии обвинения. В частности, она указала на данные свидетельства о смерти Ирины Двизовой, где в качестве даты смерти значится 28 ноября 2023 года.
Как утверждает Куввет, ее подзащитный покинул Турцию четырьмя днями ранее — 24 ноября. В связи с этим защита считает, что выводы суда требуют дополнительной оценки.
Адвокат также отвергла версию о попытке бегства. По ее словам, Кушлевич заранее приобрел билеты по разным маршрутам в страны Евросоюза в качестве резервных вариантов на случай изменения планов после посещения посольства Литвы.
Суд в Бодруме 13 мая признал Кушлевича виновным в убийстве Ирины Двизовой и ее дочери, совершенном осенью 2023 года, и назначил ему два пожизненных срока заключения.
В январе 2024 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ — об убийстве двух и более лиц.
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