В окрестностях Дивногорска заметили сразу четырёх медведей

По словам женщины, сначала она увидела одного зверя, затем — второго, чуть позже заметила третьего. Спустя 20 минут появился и четвёртый медведь. Инна обратила внимание, что у животных разный окрас. Своё наблюдение она зафиксировала на видео и опубликовала ролик в социальных сетях.