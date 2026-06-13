В окрестностях Дивногорска заметили сразу четырёх медведей

Утром в окрестностях Дивногорска местные жители заметили сразу четырёх медведей — они появились на горе напротив города. Об этом рассказала жительница Инна Студилина в своих соцсетях, которая в то время прогуливалась по набережной.
По словам женщины, сначала она увидела одного зверя, затем — второго, чуть позже заметила третьего. Спустя 20 минут появился и четвёртый медведь. Инна обратила внимание, что у животных разный окрас. Своё наблюдение она зафиксировала на видео и опубликовала ролик в социальных сетях.
Ранее мы сообщали, что трех медведей засняли в Дивногорске на горе рядом с Георгиевской лентой.