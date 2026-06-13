В Красноярском крае подтоплены 69 приусадебных участков и три дачных дома

13 июня в МЧС рассказали о гидрологической обстановке в Красноярском крае и соседнем регионе.
На сегодняшний день, вода продолжает выходить на пойму Енисея в районе Кызыла, а также на реке Мана у села Нарва и на Чулыме возле посёлка Балахта и села Красный Завод.
Всего на территории края остаются затопленными три дачных дома, шестьдесят девять приусадебных участков и четыре участка автомобильных дорог.
Паводковую обстановку держат на контроле правительство края и специалисты МЧС. Они оповещают население об изменении ситуации. Они следят за уровнем воды и при необходимости готовы прийти на помощь.
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