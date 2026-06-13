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В посёлке Северный под Челябинском подтопило дворы и подвалы домов

По итогам проверки будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Источник: прокуратура Челябинской области

Прокуратура Сосновского района совместно с администрацией округа и сотрудниками МЧС выехала в посёлок Северный после сообщений о подтоплении частных домов. Факты подтопления дворовых территорий и подвалов жилых домов подтвердились, сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура организовала проверку соблюдения федерального законодательства. Особое внимание уделяется причинам и условиям, которые привели к подтоплению. По итогам проверки будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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