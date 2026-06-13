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Почти 20 БПЛА уничтожили в пяти муниципалитетах Ростовской области

Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Минувшей ночью 13 июня Ростовская область подверглась вражеской воздушной атаке. По информации губернатора Юрия Слюсаря, почти 20 БПЛА силы ПВО сбили в небе над Батайском, а также Миллеровским, Кашарским, Чертковским и Шолоховским районами.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — отметил глава региона.

Добавим, что в течение ночи на Дону сначала объявили беспилотную, а затем ракетную опасность. Дончанам рекомендовали пройти в укрытие, подвал или на парковку под землёй. Отбой объявили ранним утром 13 июня.

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