Почти 20 БПЛА уничтожили в пяти муниципалитетах Ростовской области

Минувшей ночью 13 июня Ростовская область подверглась вражеской воздушной атаке. По информации губернатора Юрия Слюсаря, почти 20 БПЛА силы ПВО сбили в небе над Батайском, а также Миллеровским, Кашарским, Чертковским и Шолоховским районами.
«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — отметил глава региона.
Добавим, что в течение ночи на Дону сначала объявили беспилотную, а затем ракетную опасность. Дончанам рекомендовали пройти в укрытие, подвал или на парковку под землёй. Отбой объявили ранним утром 13 июня.
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