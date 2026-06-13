Горничная в Москве представлялась женой лорда, чтобы сбыть краденые часы Rolex

При этом стоимость часов варьируется от 4,5 миллионов до 6 миллионов рублей. В ломбарде женщина представилась бывшей супругой английского лорда и говорила, что часы принадлежат ей и покойному мужу. При этом преступница несколько раз приходила в ломбард, чтобы поменять часы на другие, выкупить их и заложить снова, передает РИА Новости.