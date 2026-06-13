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В Екатеринбурге пассажиров метро напугала бесхозная сумка

В Екатеринбурге из-за бесхозной сумки перекрыли станцию метро.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге 12 июня в метро на станции «Проспект Космонавтов» работали силовики. Они оцепили территорию. Об этом сообщает канал «Подземка Екатеринбурга».

— Причиной перекрытия станции метрополитена стала ручная кладь. Она была оставлена пассажиром, — сказано в сообщении.

Затем на станцию прибыл владелец и забрал сумку. После чего оцепление было снято.

Напомним, что в начале июня в Екатеринбурге и Арамили проходили масштабные учения на случай теракта. Для этого на участках вводили ограничения по передвижению транспорта, а также жителей. Межведомственное взаимодействие прошло успешно. Все поставленные задачи были выполнены.