В Екатеринбурге пассажиров метро напугала бесхозная сумка

Напомним, что в начале июня в Екатеринбурге и Арамили проходили масштабные учения на случай теракта. Для этого на участках вводили ограничения по передвижению транспорта, а также жителей. Межведомственное взаимодействие прошло успешно. Все поставленные задачи были выполнены.