Как мошенники используют фейковые чаты ChatGPT для кражи денег. Что делать пострадавшим

— Я решила «оживить» снимок дочери и ее одноклассников с помощью нейросетей. На телефоне через браузер «Яндекс» перешла на один из сайтов, загрузила фотографию. Снимок действительно «ожил», но когда скачала результат на смартфон, вместо изображения на главном экране появилась черная заставка с логотипом Android и сообщением об обновлении операционной системы. Остановить процесс не удалось — помогла только полная перезагрузка. После нее открылось приложение банка, а затем пришло push-уведомление о списании 91 250 рублей. Я тут же заблокировала карту, — рассказала жительница Ростова-на-Дону Марина Г. (данные пострадавшей есть в распоряжении редакции. — Н. Г.).