Как мошенники используют фейковые чаты ChatGPT для кражи денег. Что делать пострадавшим

Искусственный интеллект — новое оружие киберпреступников. Самый опасный тренд — подделки под ChatGPT. Жулики не просто выманивают деньги, а полностью берут смартфон под контроль. Жертва теряет сбережения, получает чужие кредиты или становится фиктивным директором фирм для теневых схем.
Кража под предлогом обработки фото.
— Я решила «оживить» снимок дочери и ее одноклассников с помощью нейросетей. На телефоне через браузер «Яндекс» перешла на один из сайтов, загрузила фотографию. Снимок действительно «ожил», но когда скачала результат на смартфон, вместо изображения на главном экране появилась черная заставка с логотипом Android и сообщением об обновлении операционной системы. Остановить процесс не удалось — помогла только полная перезагрузка. После нее открылось приложение банка, а затем пришло push-уведомление о списании 91 250 рублей. Я тут же заблокировала карту, — рассказала жительница Ростова-на-Дону Марина Г. (данные пострадавшей есть в распоряжении редакции. — Н. Г.).
Однако на этом злоключения не закончились. На экране премиального гаджета появился ярлык «MP4», после чего телефон вошел в режим бесконечного обновления системы.
— К счастью, под рукой оказался старый смартфон. С его помощью узнала, что мошенники пытаются оформить кредиты на мое имя в других банках. Все происходило за считанные минуты. Чтобы остановить злоумышленников, сбросила настройки в зараженном устройстве до заводских. Вредоносная программа удалена, деньги спасены, но теперь найти виртуальные следы преступников, как сообщили в полиции, очень сложно. Кроме того, еще несколько часов ушло на заморозку счетов в других банках. Меня удивило, что финансовые учреждения готовы выдавать кредиты без перепроверки данных, — пожаловалась девушка.
Пострадавшая сразу обратилась в полицию и службу безопасности банка. Там ей ответили: «Здравствуйте, Марина. Вернуть деньги за операцию не получится, потому что она была совершена в личном кабинете или приложении. Доступ туда должен быть только у вас, поэтому такие операции считаются проведенными с вашего согласия». В МВД по факту хищения средств возбудили уголовное дело.
Высокие технологии на службе жуликов.
С использованием нейросетей для кражи денег и конфиденциальных данных полицейские Дона столкнулись еще в прошлом году. Аферисты научились подделывать голоса и лица руководителей компаний и родственников. Применяют «фейк-аватар» — полностью цифровую копию человека, которая самостоятельно ведет диалог и подстраивается под жертву.
Кроме того, мошенники рассылают ссылки на скачивание «эксклюзивной версии» нейросети через мессенджеры, СМС и электронную почту. Жертве обещают бесплатную подписку или бонусы. Однако вместо полезного приложения пользователь устанавливает шпионскую программу.
Особую опасность представляет вредоносный троян Drama RAT для Android. После установки программа запрашивает доступ к специальным возможностям телефона — и получает полный контроль: читает экран, перехватывает пароли из банковских приложений и может полностью заблокировать устройство, требуя PIN-код.
«В случае с Мариной нейросетевые функции не использовались. Злоумышленники применили вредоносное ПО для неправомерного доступа к конфиденциальной информации и памяти устройства. По данным на 2025 год, в Ростовской области зарегистрировано семь мошенничеств с применением технологий искусственного интеллекта, а в 2026 году — ни одного», — прокомментировали дело в пресс-службе управления МВД России по Ростовской области.
Сейчас на Дону большинство аферистов действуют известными методами: звонят гражданам, представляясь сотрудниками госорганов, банков, сотовых операторов или полиции. Поводы бывают разными: взлом личного кабинета на «Госуслугах», подозрительные операции по счету или незаконная финансовая транзакция. Якобы для вашей защиты — чтобы предотвратить списание денег — мошенники вынуждают перевести средства на «безопасный» счет. Кроме того, нередко используется провокационная тема финансирования армии враждебного государства. Участились случаи обмана при покупках в интернете — в мессенджерах, соцсетях, на онлайн-витринах. Не теряет актуальности и мошенничество при поиске работы (фиктивное трудоустройство).
С начала 2026 года на территории Ростовской области зарегистрировано 3952 преступления в сфере информационно-коммуникационных технологий. Общая сумма ущерба составила 750 миллионов рублей.
Простые правила.
Сотрудники уголовного розыска отметили: ИИ-ассистенты уже встроены в приложения, браузеры и операционные системы гаджетов. Они анализируют большие объемы персональных данных пользователя. При этом многие генеративные чат-боты работают на технических платформах иностранных государств, которые не проверяют их на наличие вредоносного кода, что делает использование таких сервисов потенциально небезопасным.
«При работе с искусственным интеллектом прежде всего не стоит отправлять для обработки конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные, банковские реквизиты, сведения о личной жизни. Также необходимо в “Настройках” проверять, какие данные передаются устройством для функционирования нейросети», — посоветовали в МВД.
Ключевой вопрос.
Что делать пострадавшим если банк отказывается возвращать деньги?
Владислав Махмудов, представитель общероссийского движения «Гражданский комитет России по Ростовской области», адвокат:
Многие боятся бороться с банком из-за стереотипа: «Я маленький человек, а банк — огромная система». Это ложное убеждение. Направьте в банк письменную претензию под отметку или ценным письмом. Требуйте признать операцию незаконной и вернуть деньги. Срок ответа — 30 дней. Молчание приравнивается к отказу.
Параллельно жалуйтесь в Банк России через интернет-приемную. Если деньги не вернули — идите в мировой суд по месту жительства. Госпошлину при цене иска до 100 тысяч рублей платить не надо. В иске ссылайтесь на закон о защите прав потребителей. Приложите заявление в полицию и справку о возбуждении уголовного дела. Судебная практика 2024−2025 годов показывает: суды на стороне клиента, если он вовремя заявил о мошенничестве. Если мошенники оформили на вас кредит — это статья 159.3 УК РФ. Вы не обязаны его платить. Это долг преступников, а не ваш.